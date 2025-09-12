Президент Непала согласился назначить бывшую верховную судью Сушилу Карки главой временного правительства

Президент Непала Рам Чандра Паудель согласился назначить бывшую верховную судью Сушилу Карки главой временного правительства и продолжить работу над роспуском палаты представителей страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Himalayan Times.

Сегодня на высоком уровне состоялись переговоры по вопросу формирования временного правительства Непала на фоне прошедших 9-10 сентября массовых беспорядков. Несмотря на согласие президента страны на назначение бывшего председателя верховного суда страны Сушилы Карки, консенсус еще не был достигнут. Среди альтернативных вариантов предлагались кандидатуры мэра Катманду Балена Шаха и главы города Дхаран Харка Сампанга.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены.

Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.