На Эльбрусе из-за аварии на канатной дороги погибли люди

На горе Эльбрус произошла авария на канатной дороге, в результате которой погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона. Инцидент произошел 12 сентября 2025 года около 15 часов, когда произошел обрыв однокресельной канатной дороги и падение подвесных кресел на скалистую поверхность.

По оперативным данным Минздрава Кабардино-Балкарской Республики, на месте работали три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района и три бригады медицины катастроф. Всего было эвакуировано 9 человек, которые не нуждались в медицинской помощи. Один человек направлен на обследование в Республиканскую клиническую больницу.

Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц). В настоящее время проводятся следственные действия, включая осмотр места происшествия и допрос свидетелей.