Льготная ипотека привела к двукратному росту цен на жилье – Набиуллина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина привела в качестве отрицательного примера искусственного поддержания спроса льготную безадресную ипотеку, которая существовала в России в начале 2020-х годов.

"Денежный стимул в лице льготной ипотеки не смог значимо увеличить предложение, только цены выросли. Доступность жилья не выросла, несмотря на рост доходов населения. С 2020- года цены на жилье выросли в два раза. Это пример того, к чему может привести попытка искусственно поддержать спрос", - сказала Набиуллина журналистам.

Сейчас же такого перегрева ждать не стоит, считает Набиуллина. По ее словам, умеренный рост может происходить, но и предложение жилья происходит, при этом нераспроданность новой недвижимости "остается стабильной".

Ситуация с финансовым положением как заемщиков, так и застройщиков не ухудшается. "Около 5% ипотечного портфеля банков приходится на проблемные кредиты. Ипотека растет, большинство застройщиков остается прибыльными. Покрытие кредитов эскроу-счетами снизилась, но не очень сильно. Отдельные компании могут сдвигать сроки сдачи. Обычно банки идут навстречу таким застройщикам, реструктурируют кредиты", - сказала Набиуллина.