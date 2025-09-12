Волонтеры "Транснефть – Сибири" приняли участие в экологических акциях на Ямале

Волонтеры "Транснефть – Сибирь" (дочерней организации "Транснефть") приняли участие в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

Всего очистить от мусора и привести в порядок накануне зимы прилегающие к производственным объектам территории, лесные и парковые массивы, городские улицы, вышли более 50 волонтеров компании, проживающих на Ямале.

Добровольцы Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН) в рамках экологического проекта "Уборка тундры от бытового и строительного мусора" на маршрутах каслания оленеводов под девизом "Спасибо за чистую тундру!" произвели зачистку территорий, прилегающих к производственным объектам. Еще один экологический проект "Чистые берега Евразии – 2025" был приурочен к Всемирному дню озер. Активисты УМН провели очистку береговой линии реки Индикъяха и безымянного ручья в районе Коротчаево Нового Уренгоя.

Работники Ноябрьского УМН приняли участие в экологическом субботнике в Губкинском. Было собрано более 10 мешков мусора, убран и вывезен сухостой. Это была третья в этом году инициатива эковолонтеров управления по уборке территорий и высадке деревьев.

Главной целью реализуемых акций стало улучшение экологической обстановки в регионе, а также формирование культуры ответственного отношения к природе у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, в частности – у молодежи.