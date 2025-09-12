12 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Ничего не отменялось. Глава РССС заявил о проведении Универсиады при первой возможности

Никто не отменял летнюю Универсиаду, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, заявил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков. По его словам, игры просто перенесли и позднее, при первой возможности их проведут, как и планировали.

"Да, к сожалению, Универсиаду не удалось провести, но она не отменена, а перенесена и пройдет при первой возможности. Мы надеемся на возвращение Всемирных студенческих игр в Россию", - передает слова Крюкова ТАСС.

Он также добавил, что РССС находится в тесном контакте с Международной федерацией университетского спорта. Пройдет ли Универсиада, как и планировалось, в уральской столице - не уточняется, однако пока это лучший вариант для проведения игр.

В апреле 2022 года в Международной федерации студенческого спорта объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Соревнования должны были состояться в августе 2023 года, однако в январе бывший губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене игр.

Вместо них в Екатеринбурге с 19 по 31 августа того же года прошел Международный фестиваль университетского спорта, который окрестили альтернативой Универсиады. За это время было проведено 205 соревнований по 14 летним видам спорта и разыграны 197 комплектов наград. По итогам соревнований и количеству завоеванных медалей первое место заняла Россия, второе — Китай, а тройку лидеров закрыла Бразилия. Всего Свердловская область завоевала 53 медали.

