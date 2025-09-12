Пермский зоопарк оштрафовали из-за львов без документов

Управление Россельхознадзора оштрафовало Пермский зоопарк по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В августе 2025 года управление Россельхознадзора провело инспекционный визит в зоопарк. Было установлено, что в учреждение поступили львы без ветеринарных сопроводительных документов, а также отсутствовали документы, подтверждающие проведение карантина. Также осуществлялась демонстрация животных, которые не прошли оценку соответствия лицензионным требованиям.

Пермскому зоопарку выдано предписание для устранения нарушений.