Трамп заявил, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка задержали

Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, он под стражей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Кто-то очень близкий к подозреваемому сдал его", - заявил американский лидер.

По мнению Трампа, виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни, передает РИА Новости.

Ранее ФБР опубликовала видеозапись с человеком, который, вероятно, является убийцей праворадикального американского активиста Чарли Кирка. Кирк был убит снайперским выстрелом во время своего выступления перед сторонниками на мероприятии в штате Юта.