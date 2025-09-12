В Югре направлено в суд уголовное дело о похищении у пенсионеров почти 1,5 миллиона рублей

Направлено в суд уголовное дело о хищении у пенсионеров почти 1,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в начале апреля 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, обвиняемые обманывали пенсионеров и похищали их деньги.

Они звонили потерпевшим и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. После этого пожилым людям предлагали через курьера передать деньги для пострадавшего в ДТП, уверяя, что это поможет родственнику избежать привлечения к уголовной ответственности.

Пенсионеры, будучи введенными в заблуждение, передавали обвиняемым деньги.

Таким способом у пенсионеров были похищены денежные средства на общую сумму почти 1,5 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела потерпевшим частично возмещен ущерб в размере свыше 400 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.