Половина россиян скорее отрицательно относится к блокировке звонков в мессенджерах

49% россиян скорее отрицательно относятся к решению Роскомнадзора заблокировать возможность звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Еще 16% затруднились дать ответ, и только 15% скорее положительно оценили это решение властей, таковы данные опроса Фонда "Общественное мнение".

В той или иной степени заметили блокировку звонков 38% респондентов, но только 15% считают это серьезной потерей. 26% не заметили блокировку. В возрастной категории 18-45 лет серьезной потерей блокировку назвали 20%.

Интересны также данные о том, каким образом мошенники связываются россияне. По логике Роскомнадзора заблокировать гражданам надо было мобильные звонки, так как чаще всего (59%) мошенники звонят именно на мобильный телефон, а не в мессенджерах (только 14%). Примечательно, что 30% граждан вообще сообщили, что им за прошедший год мошенники не звонили.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской технологической корпорации Meta, которая признана российским судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена судом на территории РФ