В Первоуральске мать школьницы похитила деньги других родителей, переданные на выпускной

На скамье подсудимых в Первоуральском городском суде оказалась мать четвероклассницы, обманувшая родителей ее одноклассников на крупную сумму денег. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что местная жительница 1993 г.р. с ноября 2024 по май 2025 года налаживала доверительные отношения с родителями одноклассников своей дочери, после чего разместила в мессенджере информацию проведении мероприятий в парке виртуальной реальности, об изготовлении выпускных альбомов и приобретении лент "Выпускник". В сообщениях она указала, что желающие могут передать ей деньги для организации праздника и покупки всего необходимого.

Однако, вместо этого, женщина просто забрала полученные 97 тыс. рублей себе, за что и была признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Гособвинение просило суд назначить мошеннице 1,5 года ограничения свободы, однако суд снизил этот срок до полугода. Он также взыскал с осужденной в пользу потерпевших сумму причиненного материального вреда.