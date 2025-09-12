Япония ввела санкции против оборонного пермского завода

Пермский оборонный завод попал в санкционный список Японии, сообщает "РБК Пермь".

Правительство Японии внесло в санкционный список предприятие из Пермского края. Речь идет о ПАО "НПО "Искра", основным видом деятельности которого, согласно данным Ruspofile, является "производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки". Санкционный список опубликовал японский МИД на сайте.

Ограничительные меры затронули платежи и операции с капиталом, которые теперь будут допускаться только по специальному разрешению МИД Японии. Санкции со стороны Японии были введены в отношении 48 организаций и 14 физлиц из России.