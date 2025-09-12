Ударный беспилотник ВСУ атаковал Смоленскую АЭС

Боевой летательный аппарат ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Он подавлен в 3.52 по московскому времени.

При падении БПЛА сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Происшествие не повлияло на работу предприятия. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, сообщает Росатом.