Явка на ДЭГ составила 60% за полдня

Дистанционно уже проголосовали более миллиона человек – это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ, который проходит в 22 регионах России, сообщили в Минцифры.

Завтра к голосованию присоединятся ещё два региона — Курганская область и Северная Осетия — Алания.

Максимальная "явка" на дистанционном электронном голосовании зафиксирована (на 13:30 мск) в Магаданской области – 77%. На втором месте Смоленская область – 72%, на третье Свердловская область – 71%. При этом очная явка, например, на выборах губернатора Свердловской области к 12:30 мск едва превысила 16%.

Единый день голосования в 2025 году выпадает на 14 сентября, но в значительном числе регионов голосование сделали многодневным – на два или три дня, так что оно началось уже сегодня.