Две девушки погибли после крушения катера на Волге в Татарстане

Четыре человека, предварительно, погибли после крушения катера на Волге в Татарстане. На данный момент обнаружили тела двух девушек, тела еще двух человек ищут, пишет SHOT.

Инцидент произошел вблизи поселка Октябрьский в Зеленодольске. Компания из семи человек отмечала день рождения на катере. В какой-то момент водитель не справился с управлением, судно перевернулось. Три человека смогли выбраться сами.

По данным телеграм-канала, на судне был перегруз, а люди плавали без спасательных жилетов. Всего по нормам на катере могло находиться не более шести человек.