В Североуральске школа выплатит пятикласснику компенсацию за перелом позвоночника

В Североуральске МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" выплатит своему ученику компенсацию морального вреда за перелом позвоночника. Подробнее об этом инциденте Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Несчастный случай произошел 27 января 2024 года, когда пострадавший учился в четвертом классе. В рамках дополнительной общеобразовательной программы "Азбука туризма" с учащимися школы в лесном массиве в границах "тропы здоровья" было проведено практическое занятие по разжиганию костра. После этого педагог разрешил детям покататься с горок на "ватрушках" и "тюбингах".

Один из учащихся, скатываясь, ударился спиной об сосну и с травмой позвоночника был госпитализирован в городскую больницу. Там ему поставили диагноз - компрессионный перелом позвонка, обширная гематома спины.

В суде было установлено, что во время несчастного случая педагог отсутствовала в месте катания и дети остались на опасном участке местности без присмотра. Вплоть до мая 2024 года ребенок был вынужден находиться на домашнем обучении, проходить лечение, в том числе и стационарное и имел ограничения к физической активности.

Прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Североуральский городской суд удовлетворил иск, взыскав с образовательного учреждения 150 тыс. рублей. В настоящее время несовершеннолетний вернулся в школу и приступил к обучению в 5-м классе.