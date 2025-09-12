В российско-украинских переговорах возникла пауза – Кремль

Кремль констатирует паузу в переговорах между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия "сохраняет готовность идти путем мирного диалога". Однако Песков отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносный результат".

Ослабление интенсивности переговоров произошло еще и на фоне переключения внимания американского президента Дональда Трампа с украинского конфликта на внутренние проблемы США и другие международные конфликты.