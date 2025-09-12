Тихоокеанский флот начал учения на северо-востоке России

На Тихоокеанском флоте начались командно-штабные учения с объединённым командованием войск и сил на северо-востоке России. Цель – отработка навыков охраны и обороны морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

Учение проходят в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Привлечены более 10 кораблей и катеров, самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион".

Идёт развертывание сил флота из пунктов базирования в назначенные районы. Предстоит отработать навыки поиска подводных лодок условного противника, отражения средств воздушного нападения, нанесения совместных ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям, а также усовершенствовать оборону от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Учения – итог летней боевой подготовки Тихоокеанского флота, он направлен на проверку боеготовности сил и войск, а также органов военного управления по ведению оборонительных боевых действий, сообщает Минобороны России.