Полиция установила "шашлычниц", жаривших зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском

В полиции прокомментировали инцидент с подростками из Каменска-Уральского, осквернившими Вечный огонь. Личности девочек уже установлены.

Напомним, вечером 11 сентября на Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов две несовершеннолетние решили пожарить зефир прямо на Вечном огне. Школьницы сами сняли на телефон свои "посиделки" и выложили видео в Сеть. Очень скоро этим заинтересовалась прокуратура.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности юных "шашлычниц" установили полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Каменска-Уральского.

"Любительницами острых ощущений и шок-контента оказались ученицы пятого класса местной гимназии. Ранее ни они сами, ни их семьи на учете не состояли, у обеих есть папа и мама. Кроме возбужденного следственными органами уголовного дела, представителями МВД в отношении родителей подозреваемых подростков заведено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее воспитание собственных детей", - отметил полковник Горелых.

По его словам, самих школьниц теперь поставят на учет в службе ПДН полиции.

"В адрес руководства учебного заведения, где допущены явные просчеты в воспитательном процессе подрастающего поколения, территориальный ОВД направит официальное представление с целью устранения причин подобного противоправного поступка и активизации патриотической работы с молодежью", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, что Следственный комитет возбудил дело после того, как школьницы пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском. Речь идет о статье УК РФ "Осквернение символа воинской славы". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.