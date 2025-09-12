Белоруссия обеспечит себя картофелем в этом году и поставит его на экспорт - Лукашенко

В этом году Белоруссия соберет хороший урожай картофеля, обеспечит им себя в достаточном объеме и поставит на экспорт, заявил президент страны Александр Лукашенко.

По словам главы государства, ситуацию с дефицитом картофеля в прошлом году проанализировали, факторов, которые к ней привели, много. Посевные площади под этим овощем были увеличены: "В этом году хороший урожай. Будем с картошкой".

Весной этого года Лукашенко говорил по поводу дефицита картофеля: "Для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России". "Надо помочь братьям россиянам", - добавил президент Белоруссии. При этом он заметил, что "это же не благотворительность, это приличные деньги".