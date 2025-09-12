В Екатеринбурге продлили закрытие движения по Краснофлотцев до 24 октября

Закрытие движения по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге продлено до 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, отмечая, что специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" все еще не закончили работы по модернизации магистральных теплосетей.

Напомним, что работы проводятся на участке от дома № 27 на Краснофлотцев до улицы Старых Большевиков. Завершить модернизацию планировалось раньше, чтобы обеспечить своевременное начало отопительного сезона.

Объехать зону перекрытия автомобилисты могут по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана. Общественный транспорт продолжит ездить по измененному маршруту:

Автобусный маршрут № 68 "Хладокомбинат № 3 – Таганская" в сторону остановки "Таганская" направлен по улицам Шувакишской – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Пехотинцев – Бебеля – Донбасской – Машиностроителей – Баумана – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков;

В направлении к остановке "Заречный" автобус № 68 ходит по Промышленному проезду – улицамШефской – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Победы – Бакинских комиссаров – Донбасской – Бебеля – Таватуйской – Теплоходному проезду – Технической – Бебеля – Черепанова;

Автобусный маршрут № 41 " Заречный – Промышленный проезд" в сторону остановки "Промышленный проезд" идет по улицам Черепанова – Бебеля – Технической – Теплоходному проезду – Таватуйской – Бебеля – Донбасской – Бакинских Комиссаров – Победы – Ильича – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Промышленному проезду.

Троллейбусный маршрут № 33 от станции "Коммунистическая" следует по улицам Коммунистической – Ломоносова – Восстания – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Фронтовых Бригад – до станции "Педагогический университет".

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, где отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.