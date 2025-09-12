Wildberries будет продавать туры

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и FUN&SUN договорились о совместном развитии направления туристических сервисов. Одним из первых совместных проектов станет услуга раннего бронирования туров на зиму 2025-26 гг.

Раннее бронирование туров FUN&SUN уже доступно пользователям в российской web-версии сайта Wildberries и в мобильном приложении для Android. Вскоре сервис появится и в версии приложения на iOS.

Обе компании расценивают начало сотрудничества как стратегическое, сообщает объединённая пресс-служба Wildberries & Russ.