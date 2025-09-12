В Радужном пьяный мужчина домогался 14-летней девочки в лифте, а затем в ее квартире

В Радужном пьяный 54-летний мужчина домогался 14-летней девочки в лифте, а затем в ее квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Инцидент произошел 7 сентября с 16.00 до 17.00 по местному времени. Мужчина приставал к подростку в лифте, следуя с первого этажа на восьмой, а затем в квартире этого дома. Он, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, удерживал девочку руками и прижимал ее к себе против воли, трогал за различные части тела, совершив тем самым иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По мнению суда, следователь обоснованно опасается, что обвиняемый, которому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, влекущего наказание исключительно в виде лишения свободы сроком до 15 лет, находясь на свободе, может оказать давление на несовершеннолетнюю потерпевшую и свидетелей, а также скрыться от следствия и суда под тяжестью предъявленного ему обвинения.

Рассмотрев ходатайство следователя, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть по 7 ноября 2025 года.