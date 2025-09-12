В России предложили запретить продажу алкоголя на время СВО

В России предложили ввести общенациональный сухой закон: запретить продажу любого алкоголя в магазинах и общепите на время проведения СВО. Авторы инициативы – общественная организация "Отцы рядом" – уже направили письмо с предложением на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, передает Life.Ru.

"Специальная военная операция — это период, требующий максимальной мобилизации всех ресурсов общества, включая нравственные, духовные и физические силы граждан. Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности граждан и социальной стабильности", - говорится в обращении.

Общественники предлагают установить повышенные штрафы за нарушение запретов.

Ранее власти Вологодской области ограничили продажу алкоголя в будние дни. Пока независимой оценки результатов этого эксперимента не проводилось.