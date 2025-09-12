Великобритания ввела санкции против 70 судов, якобы связанных с РФ

Власти Великобритании расширили список санкций против России на 30 позиций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

В списке, в частности, оказались "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", предприятие химической промышленности "Анозит", производитель оптоэлектронной техники "Протон", "Опытное конструкторское бюро "Икар".

Кроме того, Британия ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов. По заявлению Лондона, эти суда перевозят российскую нефть или нефтепродукты из РФ в третьи страны, передает РИА Новости.

В начале сентября Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций. В него, в частности, попали мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров, командир спецполка полиции Чечни Замид Чалаев. Кроме того, под санкциями Британии оказались организации Движение первых, "Волонтеры Победы", Фонд имени Ахмата Кадырова.