В Югре осужденному выплатят денежную компенсацию за ненадлежащие условия содержания в СИЗО

Осужденному выплатят денежную компенсацию за ненадлежащие условия содержания в СИЗО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Нижневартовский городской суд частично удовлетворил административный иск осужденного к следственному изолятору о признании незаконными бездействия администрации СИЗО и взыскании компенсации за нарушение условий содержания под стражей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что администрация СИЗО нарушила права осужденного по нескольким существенным параметрам. Среди выявленных нарушений: несоблюдение нормы санитарной площади на одного человека в камере, дефицит спальных мест, нарушение периодичности санитарной обработки и смены белья, отсутствие радиовещания и телевизора, отсутствие двери, изолирующей санузел, отсутствие горячей водопроводной воды

Суд подтвердил факты нарушения требований законодательства в части соблюдения санитарной площади, режима санитарной обработки и обеспечения приватности санитарных узлов. По результатам рассмотрения дела в пользу административного истца была взыскана компенсация за нарушение условий содержания в размере 4000 рублей.

На текущий момент решение суда не вступило в законную силу, поскольку была подана апелляционная жалоба.