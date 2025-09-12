Глава Псковской области перестал информировать о воздушной тревоге в Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перестал информировать своих подписчиков в Telegram об угрозе атак беспилотников – теперь он объявляет тревогу только в мессенджере Max, вынуждая граждан устанавливать это приложение и подписываться на него там (либо оставаться в неведении об угрозе безопасности).

Ведерников сам сообщил о том, что теперь будет информировать о беспилотной опасности только в Max: "!!! ВНИМАНИЕ !!! Актуальная и оперативная информация о беспилотной опасности в Псковской области только на моем официальном канале МАХ". По данным СМИ, уже минимум об одной атаке первое должностное лицо региона подписчиков в Telegram не предупредил.

Отметим, что в Telegram у Ведерникова 38 тыс. подписчиков (на 12 сентября), в Max – около 5 тыс. (данные ресурса Rugrad на 8 сентября).

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев полностью удалил аккаунт в Telegram, заявив, что теперь будет вести блог только в Max. При этом он сократил себе аудиторию в десять раз (с 110 тыс. до 10 тыс.).

Между тем, главы прифронтовых регионов хоть и также агитируют граждан переходить в Max, но информацию об обстрелах и воздушной опасности продолжают публиковать на всех доступных площадках, чтобы действительно избежать жертв по максимуму.