На Урале силовики накрыли банду "черных лесорубов" в "Бажовских местах"

На Среднем Урале силовики остановили масштабную незаконную рубку леса. Она продолжалась годами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области, деревья рубили прямо в особо охраняемой природной территории "Бажовские места" в Сысертском районе. Сотрудники органов безопасности и свердловской полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали четырех мужчин, которые в течение нескольких лет незаконно вырубали там сосну и березу.

Установлено, что общий объем уничтоженного леса превысил 5 тысяч кубометров, что нанесло ущерб на сумму более 450 млн рублей. В отношении "черных лесорубов" возбуждены уголовные дела. По версии следствия, древесина использовалась для нужд фермы "Бархатные рога" и также поставлялась по поддельным документам в соседний регион.

Сейчас проводится расследование.