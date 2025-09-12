12 Сентября 2025
В России
Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко проголосовал на выборах Губернатора Кубани

Сегодня в Краснодаре руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко принял участие в голосовании. Спикер проголосовал на избирательном участке № 22-09, расположенном в Прикубанском внутригородском округе.

После голосования Юрий Бурлачко ответил на вопросы журналистов региональных СМИ. Он напомнил, что жителям Кубани в течение ближайших трех дней предстоит избрать Губернатора, а ряду муниципалитетов – депутатов представительных органов.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Это важнейшее для нашего края общественно-политическое событие. Оно определит траекторию развития региона на ближайшую пятилетку. Важно, что, голосуя за кандидата, мы голосуем за дальнейшее развитие, благоустроенные населенные пункты, новые дороги и школы, больницы и дома культуры, современные производства и новые рабочие места. Все это отвечает запросу общества на благополучие и высокое качество жизни», – сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК отметил, что  даже в условиях современных вызовов Краснодарский край уверенно занимает лидирующие позиции в стране по целому ряду показателей. А выстроенная в крае общественно-политическая стабильность является главным фактором дальнейшего экономического роста, которую необходимо сохранить.

«В этой связи краю нужен опытный руководитель, человек, который не только хорошо знает Кубань, но и болеет душой за ее настоящее и будущее. Только с таким подходом к своей работе можно нести ответственность за почти шестимиллионный край с мощным потенциалом для последующего развития.Призываю всех кубанцев прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Это – возможность напрямую повлиять на то, какой будет жизнь как отдельно взятого муниципалитета, так и всего региона в целом», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Напомним, жители Кубани будут голосовать за главу Краснодарского края на избирательных участках три дня – с 12 по 14 сентября. Также в крае выберут депутатов в шести крупных городах – Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Новороссийске, Краснодаре и Сочи. Всего пройдет голосование по выборам депутатов 36 представительных органов муниципальных образований, глав 37 сельских поселений. Свое волеизъявление могут выразить порядка 4,5 млн кубанцев. Для этого в регионе образовано более 2800 избирательных участков, двери которых будут открыты с 08:00 до 20:00.

