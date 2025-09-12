В "Кольцово" задержали рейсы в Санкт-Петербург сразу у четырех авиакомпаний

Пассажирам "Кольцово", желающим отправиться в Санкт-Петербург придется прождать дольше запланированного. Рейсы сразу четырех авиакомпаний задержаны, а вылет перенесен на более позднее время, свидетельствуют данные онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Рейс 5N-502 компании Smartavia, который должен был вылететь в 07.15 перенесен на 12.30;

Рейс DP-516 "Победа" с 05.40 на 13.00;

Рейс FV-6402 "России" отправится в 13.10 спустя семь часов от запланированного времени;

Рейс U6-223 компании "Уральские авиалинии" был перенесен с 09.00 на 14.40. Из-за этого пассажиры рейса U6-174 вылетят в 18.55 вместо 17.00.

Вероятной причиной задержек могут служить атаки БПЛА в Ленинградской области. О них ранее в своих соцсетях писал губернатор Александр Дрозденко. По его словам, силами и средствами ПВО над Ленинградской областью было уничтожено более 30 БПЛА. Пострадавших нет.

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Благодарю за отличную службу и безопасность ленинградского неба личный состав 6-ой армии ПВО. Дежурная смена оружейных расчётов и экипажей показала высокую слаженность и эффективность при отражении массированной атаки БПЛА на регион в ночь на 12 сентября", - гласит его последнее сообщение на эту тему.