Япония ввела санкции в отношении "Артека" и снизила ценовой потолок на российскую нефть

Японское правительство включило в санкционный список 48 организаций и 14 физических лиц, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны. Также санкции введены в отношении трех организаций из Белоруссии.

Теперь японские банки не смогут проводить с участниками санкционного списка никакие операции, исключения могут быть только с разрешения МИДа.

Под санкции попали детский лагерь "Артек", молодежная организация "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова и его президент Аймани Кадырова, компании ОЭЗ "Алабуга", автозавод "Урал", Тульский оружейный завод, НПО "Базальт", НПО "Искра" и др., передает "Коммерсант".

Также власти Японии запретили экспорт продукции двум российским и девяти белорусским компаниям.

Кроме того, Япония снизила ценовой полоток на российскую нефть – с $60 до $47,6 за баррель.