Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев: Детский лагерь «Юность» в Оренбуржье начинает новую главу своей жизни

"Детский лагерь «Юность» начинает новую главу своей жизни. Сегодня вместе с вожатыми, детьми и руководством лагеря побывали в обновлённом пространстве", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона также отметил, что здесь ещё многое предстоит изменить. Однако, уже сейчас видны результаты большой работы, которую провели строители.

Как известно, прошлогодний паводок разрушил на территории лагеря практически всё, что было обустроено.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

За прошедший год было восстановлено двенадцать зданий на территории лагеря. При этом два корпуса были отстроены заново.

Также на территории лагеря обустроили прогулочную, спортивную и детскую зоны. Сформировали амфитеатр на 200 посадочных мест.

"Уверен, он станет центром притяжения для всего лагеря", - отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

С начала лета 2025 года всего в лагерях Оренбуржья полноценно отдохнули более 80 тысяч детей. При этом, в числе отдохнувших и оздоровившихся ребят были и юные жители из новых регионов страны.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Будем продолжать эту работу. Так, например, «Юность» теперь будет работать круглогодично. И в ближайшее время здесь пройдут профильные смены", - сообщил Евгений Солнцев.

