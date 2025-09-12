Синоптики объявили неделю бабьего лета в Свердловской области

В Свердловской области целую неделю сентября будет стоять бабье лето. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, на северную периферию антициклона будет проникать немного тепла с европейской части России, поэтому температура в северных районах Свердловской области может быть на 2-3 градуса выше, чем на юге.

"Согласно имеющимся данным, сухая, умеренно теплая погода при преобладающей температуре ночью 4-9 градусов, днем 14-19 градусов удержится в период 14-21 сентября", - говорится в прогнозе синоптиков.

Ранее сообщалось, что в конце нынешней недели в Свердловской области ожидаются первые осенние заморозки. А сразу с приходом потепления в Екатеринбурге собираются начать подключение отопления в домах.