12 Сентября 2025
Происшествия За рубежом
Фото: Olivier Touron / AFP / Getty Images

ФБР опубликовало видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка

ФБР опубликовала видеозапись с человеком, который, вероятно, является убийцей праворадикального американского активиста Чарли Кирка. Кирк был убит снайперским выстрелом во время своего выступления перед сторонниками на мероприятии в штате Юта.

На видеокадрах человек в темной одежде спрыгивает с крыши, откуда, предположительно, стрелял, затем бросает оружие и скрывается.

Департамент общественной безопасности штата также опубликовал фотографии с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен молодой человек, предположительно, являющийся убийцей Кирка. Он тоже одет в темную одежду. Силовики утверждают, что на крыше они обнаружили отпечаток ладони киллера, это может помочь в поисках.

Власти не исключают, что убийца является студентом, возможно даже – студентом местного университета, рядом с кампусом которого и произошло ЧП.

Кирк был сторонником Дональда Трампа, основателем консервативной организации Turning Point USA, ведущим подкаста с миллионами подписчиков. Отличался резкой критикой миграционной и расовой политики демократов и неоднократно получал угрозы от радикальных левых в США.

