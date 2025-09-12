Прокуратура проверит информацию о подростках, поджаривших зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском

Прокуратура проводит проверку сообщения о подростках из Каменска-Уральского, осквернивших Вечный огонь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел вечером 11 сентября. Находясь на Мемориале Воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов две несовершеннолетние девочки решили пожарить зефир на Вечном огне. Школьницы сами сняли не телефон свои "посиделки" и выложили в сеть.

Сейчас прокуратура устанавливает личности подростков и их законных представителей, а также обстоятельства произошедшего. После этого будет дана оценка и действиям законных представителей девочек и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на предупреждение и пресечение таких правонарушений.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.