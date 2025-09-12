Амурские законодатели предложили резко повысить штраф за продажу алкоголя возле школ

Законодательное собрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект о резком повышении штрафов за продажу алкоголя возле школ и медучреждений.

В настоящее время за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции штраф для должностных лиц составляет 10-15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции, для юрлиц - 200-300 тысяч рублей с конфискацией.

Амурские депутаты считают, что это не суммы и они не останавливают. Предлагается повысить штрафы для должностных лиц до 100-200 тысяч рублей, для юрлиц - до 300-500 тысяч. То есть в основном повысить штрафы для должностных лиц. Но правительство выступило против, указав, что нужно бороться профилактическими мерами, а не повышать штрафы.