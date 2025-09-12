12 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

В свердловском городе при участии ГК "КОРТРОС" открыли новые очистные сооружения 

В городе Ревда Свердловской области состоялось открытие станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 20 000 куб. м/час, рассчитанной на обеспечение чистой безопасной водой населения численностью более 60 тыс. человек.

В мероприятии приняли участие: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, депутат заксобрания региона от Ревдинского округа Александр Серебренников, управляющий западным округом Андрей Язьков и мэр Ревды Татьяна Клепикова. Станислав Киселев, генеральный директор ГК "КОРТРОС", провел для делегации экскурсию по новому объекту.

(2025)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

(2025)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

"После масштабной реконструкции запускаем в Ревде в тестовом режиме очистные сооружения. Модернизация обеспечит качественное водоотведение для 60 тысяч жителей. Старая станция, построенная в 1964 году, давно не справлялась с очисткой стоков и негативно влияла на экологию реки Чусовой. Новые технологии, включая многоступенчатую биологическую очистку с биореакторами, обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев. Сточные воды будут очищены до уровня, соответствующего воде для рыбохозяйственных водоёмов. Производительность обновлённого комплекса — 20 тысяч кубометров в сутки", — прокомментировал Денис Паслер.

ГК "КОРТРОС" 20-летний опыт успешной работы с масштабными комплексными проектами, которые качественно улучшают городскую среду и становятся знаковыми для развития целых регионов, в том числе с точки зрения инженерно-инфраструктурной составляющей. Реконструкция очистных сооружений в Ревде — это новый шаг в формировании комфортных и безопасных условий для жизни в городе, которые в целом улучшат санитарно-экологическую обстановку во всей области", — отметил Станислав Киселев, генеральный директор ГК "КОРТРОС".

(2025)|Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

(2025)|Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

УМП "Водоканал" города Ревды выступил заказчиком строительства новой станции. Прежние очистные сооружения хозбытовой канализации были введены в эксплуатацию в 1969 г. и принимали стоки города и промышленных предприятий. Технология очистки устарела: прутья решёток сужали каналы, а иловый осадок не удавалось просушить для сельскохозяйственного использования. Оборудование быстро изнашивалось, и главной проблемой оставалось то, что очистные сооружения не могли удалять фосфаты.

В процессе реконструкции и модернизации объекта была применена инновационная технология биологической очистки сточных вод с доочисткой на дисковых фильтрах и обеззараживанием на установках ультрафиолетового излучения, что подразумевает отсутствие хлора в технологической схеме работы станции. Благодаря выполненным мероприятиям очистка сточных вод будет производиться с соблюдением всех показателей предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения высшей категории, что значительно улучшит качество воды в реке Чусовой и ощутимо снизит негативное влияние инфраструктурного объекта на экологию региона.

(2025)|Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

(2025)|Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

Регулирование рабочих процессов будет проходить с помощью полностью автоматизированной трехуровневой системы — один оператор сможет управлять практически всей станцией. Аналитический контроль воды будет осуществляться на входе, в середине цикла биологической очистки и на выходе. Всё это делает станцию максимально эффективной. На объекте также появилась возможность повторного использования обеззараженной воды для нужд обслуживания.

Напомним также, что группа компаний "КОРТРОС" в лице компании АО СЗ "РСГ-Академическое" в Свердловской области реализует уникальный проект комплексного освоения территории "Академический" (Екатеринбург). В этом году проект отметил свое 20-летие.

Теги: очистные сооружения, КОРТРОС


