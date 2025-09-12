Будапешт обвинил Киев в ухудшении отношений

Киев несет ответственность за ухудшение отношений между Венгрией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинским вице-премьером Тарасом Качкой.

Напряженность в отношениях между двумя странами началась вскоре после 2014 года, когда Киев начал запрещать обучение на венгерском языке в Закарпатье, взял курс на украинизацию венгров региона, многие из которых являются гражданами Венгрии. Это вызвало резкое неприятие Будапешта. После начала СВО Киев стал критиковать власти Венгрии за "подыгрывание" России.

"С чистой совестью могу сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что система отношений Венгрии и Украины за последние 10 лет пережила такое чрезвычайное ухудшение... Не мы отбирали права украинского меньшинства в Венгрии, не мы ставили под угрозу энергетическую безопасность украинцев и не мы хотели втянуть их в *****", – написал Сийярто.

Он заключил, что ключ к улучшению отношений целиком и полностью находится в руках Киева.

В конце августа произошло очередное ухудшение отношений, когда Киев нанес удары по нефтепроводу "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть, за то, что Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС и НАТО и военной поддержки нынешнего режима.