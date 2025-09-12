Пожар произошел на судне в порту Приморск после атаки БПЛА

В порту Приморск после атаки БПЛА произошло возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, на данный момент открытое горение на судне ликвидировано. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

"В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Силами ПВО над Ленинградской областью, по словам губернатора, было уничтожено более 30 БПЛА. Это одна из самых массовых атак на регион. Осколки и обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе - вне населенных пунктов. Пострадавших нет.

В петербургском аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Задержаны 28 рейсов, отменены 13, на запасные аэродромы ушли 11 воздушных судов.