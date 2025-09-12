12 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Производители чая и кофе просят отсрочить запуск маркировки

Российская ассоциация "Росчайкофе", объединяющая крупнейших производителей чая, кофе, какао и цикория, направила в Министерство промышленности и торговли РФ письмо с просьбой перенести сроки внедрения маркировки "Честный знак" на данную продукцию.

Из документа следует, что для какао и цикория срок запуска предложено сдвинуть с 1 декабря на 1 апреля 2026 года, для чая — с 1 апреля на 1 сентября 2026 года, кофе — с 1 июня на 1 ноября 2026 года.

В "Росчайкофе" указали, что стоимость маркировки на каждое изделие производители оценивают в 60 коп. при себестоимости продукции примерно в 10 руб., для чайных пакетиков в индивидуальной упаковке — от 2 до 4 руб. Из этого следует, что рост себестоимости товара составляет более 6%, а в случае с чаем в индивидуальном саше — от 25 до 40%.

По данным Высшей школы экономики, около 13% продукции на рынке растворимых напитков находится в нелегальном обороте. Внедрение маркировки позволит легализовать рынок и увеличить поступления в бюджет на 19 млрд руб.

В Минпромторге заявили, что маркировка уже введена для 31 товарной группы и доказала свою эффективность в борьбе с незаконным оборотом продукции, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России около трети отечественной обуви может оказаться суррогатом. Речь идет о "сером" импорте или нелегальном изготовлении. 

Теги: чай, кофе, маркировка


