В России проходит Единый день голосования

В ряде регионах России 12 сентября проходят выборы губернаторов, глав региональных парламентов и других должностных лиц.

Они завершатся единым днем голосования 14 сентября. Первые избирательные участки открылись в 8 утра в Камчатском крае. Всего в стране будет выбрано 20 глав регионов и 11 депутатов законодательных собраний субъектов.

Всего будет проведено более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. В 24 субъектах пройдет дистанционное электронное голосование, которое охватит около 20 млн избирателей.

В 37 регионах выборы будут проходить три дня, еще в одном — два дня, а в остальных голосование пройдет лишь 14 сентября, сообщают "Известия".