Ожидается рост турпотока в Краснодарском крае из-за открытия аэропорта

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, туристический поток в Краснодарский край в межсезонье может вырасти на 25%, в Крым — на 50%.

Произойти это может благодаря открытию аэропорта Краснодара. Как заявила коммерческий директор национального корпоратора "Алиан" Оксана Булах, сейчас активно бронируют санатории на период межсезонья. Она также назвала это приятной новостью для туристов.

Повышение потока, в том числе деловых и командировочных поездок, так как многие работодатели не готовы отправлять своих сотрудников из-за того, что поезда следуют как минимум сутки, если речь идет о Москве.

Булах указала, что туристические агенты и туристы спрашивали об открытии этого аэропорта. Средняя стоимость билета туда-обратно будет 22–24 тыс. руб., сообщают "Известия".

Аэропорт Краснодара с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщает Минтранс. Отмечается, что вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации.