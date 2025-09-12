Экономисты заявили о неэффективности дотаций для сглаживания неравенства регионов

В России методика распределения дотаций для выравнивания бюджетного неравенства субъектов почти полностью себя исчерпала.

Об этом говорится в исследовании "Выравнивание бюджетной обеспеченности российских регионов: иллюзия или реальность?" Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук.

Механизм в современной редакции действует с 2005 года. Он должен сглаживать сильные различия в бюджетной обеспеченности между регионами. Показатель рассчитывается как соотношение индексов налогового потенциала и бюджетных расходов. Например, в трех самых богатых регионах в 2024 году — Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Сахалинской области — показатель составил 2,994, 2,485 и 2,170 соответственно, а в трех самых бедных — Ингушетии, Тыве и Чечне — 0,250, 0,265 и 0,279.

Помощь субъектам со стороны федерального бюджета регионам выделяется на безвозмездной основе. Поддержку оказывают по различным каналам с использованием разнообразных инструментов, один из них — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Де-юре дотации выделяют без возврата и точной цели, но де-факто регионы должны их использовать в определенных направлениях, в том числе для выплаты бюджетных долгов, сдерживания цен, поддержки производства и т. д.

Эффект измеряют после выделения выплат, сравнивая показатели дотируемых регионов со "старым" средним показателем по стране (до распределения). Как считают авторы исследования, данный подход "затрудняет возможность корректно сопоставлять показатели бюджетной обеспеченности в региональном разрезе до и после распределения дотаций". По этой причине в своей работе они использовали рассчитанные на данных Минфина показатели, получившиеся после предоставления дотаций конкретному региону относительно новой средней величины по стране.

По данным исследования, после всех выравнивающих выплат бюджетная обеспеченность самых слабых регионов оставалась лишь на уровне 65–68% от среднероссийского, тогда как до выравнивания могла падать до 20% от среднего. Это свидетельствует о том, что инструмент дотаций хоть и сгладил самые крайние диспропорции, но не сумел устранить устойчивое отставание многих регионов, сообщает Forbes.