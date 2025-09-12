Экономисты заявили о неэффективности дотаций для сглаживания неравенства регионов

12 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экономисты заявили о неэффективности дотаций для сглаживания неравенства регионов

В России методика распределения дотаций для выравнивания бюджетного неравенства субъектов почти полностью себя исчерпала.

Об этом говорится в исследовании "Выравнивание бюджетной обеспеченности российских регионов: иллюзия или реальность?" Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук.

Механизм в современной редакции действует с 2005 года. Он должен сглаживать сильные различия в бюджетной обеспеченности между регионами. Показатель рассчитывается как соотношение индексов налогового потенциала и бюджетных расходов. Например, в трех самых богатых регионах в 2024 году — Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Сахалинской области — показатель составил 2,994, 2,485 и 2,170 соответственно, а в трех самых бедных — Ингушетии, Тыве и Чечне — 0,250, 0,265 и 0,279.

Помощь субъектам со стороны федерального бюджета регионам выделяется на безвозмездной основе. Поддержку оказывают по различным каналам с использованием разнообразных инструментов, один из них — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Де-юре дотации выделяют без возврата и точной цели, но де-факто регионы должны их использовать в определенных направлениях, в том числе для выплаты бюджетных долгов, сдерживания цен, поддержки производства и т. д.

Эффект измеряют после выделения выплат, сравнивая показатели дотируемых регионов со "старым" средним показателем по стране (до распределения). Как считают авторы исследования, данный подход "затрудняет возможность корректно сопоставлять показатели бюджетной обеспеченности в региональном разрезе до и после распределения дотаций". По этой причине в своей работе они использовали рассчитанные на данных Минфина показатели, получившиеся после предоставления дотаций конкретному региону относительно новой средней величины по стране.

По данным исследования, после всех выравнивающих выплат бюджетная обеспеченность самых слабых регионов оставалась лишь на уровне 65–68% от среднероссийского, тогда как до выравнивания могла падать до 20% от среднего. Это свидетельствует о том, что инструмент дотаций хоть и сгладил самые крайние диспропорции, но не сумел устранить устойчивое отставание многих регионов, сообщает Forbes.

Теги: экономика, дотации, регионы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети