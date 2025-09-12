ЦБ впервые с апреля установил официальный курс доллара выше 85 рублей

Центробанк России установил официальный курс доллара на 12 сентября на уровне 85,6647 руб.

Это на 74,36 коп. выше предыдущего показателя. Официальный курс доллара в последний раз превышал 85 руб. 11 апреля.

Аналитики, опрошенные ЦБ России в августе-сентябре заявили, что ожидают более крепкий рубль в 2025–2026 годах и более слабый в следующие два года. Прогноз на 2025 год — 85,5 руб. за доллар, сообщает Forbes.

В Госдуме заявили, что курс доллара не влияет на жизнь обычного россиянина. Оказалось, что взгляды комитета ГД по экономической политике расходятся с тем, как видят курс американской валюты в правительстве России.