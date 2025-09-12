Хачатурян: Армения перестала быть "младшим братом" России

Армения превратилась из "младшего брата" России в полноценного партнера.

Об этом RTVI заявил президент Ваагн Хачатурян. Он назвал отношения с Москвой партнерскими. "Чего мы добивались последние четыре года в действительности", - указал он.

Глава государства заявил, что Армения экономически зависима от РФ, однако и Россия в экономическом смысле зависима от республики. В Ереване хотят, чтобы Москва учитывала самостоятельные решения армянских властей, подчеркнул Хачатурян.

Ранее стало известно, что Армения не планирует выводить российскую военную базу в Гюмри.