Стало известно о планах НАТО дать военный ответ на инцидент с БПЛА в Польше

Североатлантический альянс готовит оборонительный военный ответ.

Это произошло после того, как в ночь на 10 сентября иностранные беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство Польши. Как сообщает Bloomberg, также будет дан политический ответ. В Польше и в НАТО ответственность за инцидент с беспилотниками возложили на Москву.

Ранее Министерство обороны России прокомментировало нарушение воздушной границы Польши. В оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ наносили удары беспилотниками по предприятиям ВПК в западных регионах Украины: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Там отметили, что максимальная дальность полета применявшихся БПЛА, "которые якобы пересекли границу с Польшей", не превышает 700 км.