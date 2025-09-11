БПЛА ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

"Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов", — говорится в сообщении. Там также добавили, что, предварительно, при атаке никто не пострадал.

Напомним, что ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром и в октябре 2022 года была переведена в собственность РФ.

Ранее президент России Владимир Путин не исключал трехстороннего сотрудничества в формате РФ, США и Украина по Запорожской АЭС. По его словам, "эти вопросы косвенно уже обсуждались".

В апреле этого года Wall Street Journal писала, что США хотят в ходе переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта добиться нейтрального статуса земель под Запорожской АЭС и вокруг нее, а потом получить контроль над этой территорией и передачи Вашингтону ЗАЭС в управление.