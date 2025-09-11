Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с "Прогрессом МС-32" к МКС

Сегодня с31-ой площадки космодрома Байконур в 18.54 по мск к Международной космической станции стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32". Трансляцию запуска запустил "Роскосмос".

По плану грузовой корабль 34 раза облетит Землю, после чего 13 сентября в 20.27 по мск состыкуется с модулем "Звезда".

Внутри "Прогресса МС-32" более 2,5 тонн груза, в числе которых 1,1 тонна груза для экипажа МКС-73 и систем станции, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы, 420 кг питьевой воды, 870 кг топлива для дозаправки и новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для проведения работ в открытом космосе.