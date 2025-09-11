Иноаента Быкова* внесли список экстремистов и террористов

Писателя Дмитрия Быкова*, признанного иностранным агентом, внесли в список физлиц, о которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга.

У людей, попадающих в этот перечень, банки обязаны заморозить все средства и прекратить их обслуживание.

По версии следствия, в октябре 2023 г. Быков*, будучи за границей, разместил на одном из видеохостингов ролик со своим интервью, в котором есть ложная информация о действиях армии России против мирного населения в ходе специальной военной операции. Кроме того, Быков* в феврале 2025 г. опубликовал два материала в одном из мессенджеров без "плашки" иноагента.

Уголовное дело рассмотрит Черёмушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимого, находящегося в розыске. Писатель заочно арестован, сообщает прокуратура Москвы.

*внесен в реестр иностранных агентов