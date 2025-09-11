11 Сентября 2025
в россии
Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников на встрече с участниками проекта "Герои 44": На ветеранов СВО Костромская область возлагает большие надежды

В Костромской области реализуется аналог федеральной образовательной программы "Время героев".– кадровый проект «Герои 44». Главная задача проекта - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, учреждениях и организациях региона.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на встрече с участниками программы особо отметил значимость проекта, учитывая уникальный опыт военнослужащих, проявленный ими в боевых действиях.

«У каждого из вас есть уникальный опыт управления, когда с одной стороны, надо проявлять личностные качества, а с другой - управлять людьми, которые находятся в условиях сильного стресса, понимать, готовы ли они к тем или иным событиям. Спецоперация выявила уникальную ситуацию. Многие мужчины, не имевшие ранее опыта и образования, проявили себя как сильные командиры. Сегодня такие парни могут стать хорошими управленцами», - отметил на встрече с участниками программы Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

К очному обучению вскоре приступят 11 человек, прошедшие отбор в первом потоке. Еще 14 военнослужащих зачислены в резерв, они смогут приступить к занятиям после возвращения с передовой. На данный момент завершается отбор кандидатов дополнительного набора, решение о котором принял губернатор Сергей Ситников после обращения руководителя ассоциации ветеранов спецоперации Ивана Пророкова.

«Мы видим серьезную заинтересованность и поддержку лично губернатора Сергея Константиновича, чтобы привлекать военнослужащих и ветеранов к общественной деятельности, к управленческой работе. Это надежный кадровый резерв, люди, которые обладают способностями быстро реагировать, принимать решения в экстренных ситуациях. Они действительно нам нужны в Костромской области», - считает Иван Пророков.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Я с детства мечтал стать военным. Служил в МВД, в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку. Сейчас из-за ранения не могу находиться на передовой. Поэтому решил принять участие в программе «Герои44», чтобы помочь Родине не только на фронте, но и в гражданской жизни. После обучения намерен продолжить работать над улучшением здравоохранения», - поделился впечатлениями ведущий специалист военного комиссариата Юрий Гласов.

«После окончания третьего контракта вернулся в Кострому и сейчас готов посвятить себя патриотическому воспитанию молодежи. Уже есть опыт работы с детьми, регулярно проводим уроки мужества, спортивно-массовые мероприятия. Хотелось бы с детства закладывать детям правильные ценности», - рассказал командир штурмового взвода 299 парашютно-десантного полка Сергей Тихонов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Программа обучения даст возможность частникам программы освоить основы современных методов управления, навыки командной работы, личностного развития. Участники программы смогут ознакомиться с организацией деятельности промышленных предприятий, учреждений соцсферы, управленческих команд региона.

Сергей Ситников поручил организовать стажировки для будущих управленцев в разных сферах государственной и муниципальной службы, что даст возможность им  определиться с направлением будущей деятельности. Одним из преподавателей в рамках программы станет и губернатор Сергей Ситников.

«Я абсолютно поддерживаю руководителя страны, который ориентирует на работу в органах управления участников специальной военной операции. Я часто встречаюсь с военнослужащими, вижу их реальный практический патриотизм, который прошел через личную боль и утрату. На государственной и муниципальной службе нет четкого устава, как в Вооруженных Силах. Есть ситуации, когда приходится принимать непростые решения в условиях многозадачности, нехватки ресурсов и возможностей. У нас на вас очень большие надежды и желание, чтобы у вас все получилось», - подчеркнул Сергей Ситников.

