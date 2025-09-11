Часть трассы Пермь — Екатеринбург перекроют до конца сентября из-за капремонта

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничат движение по 318-му км рядом с Ревдой из-за работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

С 11 по 30 сентября движение по этому участку будет осуществляться только по одной полосе. Также на дороге вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Владельцев авто просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. Всю актуальную информацию можно получить по телефону: 8 (800) 200-63-06.